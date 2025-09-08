Coluna Esplanada

Obesidade & Bariátricas

Brasília - Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica revela que o Brasil realizou 291.731 cirurgias bariátricas entre 2020 e 2024 – 31.351 somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025 (até junho) foram feitas 6.393 bariátricas pela rede pública e 13.954 (até maio) por plano de saúde. As tendências atuais apontam que até 2030 quase 3 bilhões de adultos no mundo estarão com sobrepeso ou obesidade, o que representa 50% da população adulta mundial. Em 2015 essas projeções indicavam menos de 2 bilhões (40%) e 1,6 bilhão (36%) em 2010. As estimativas fazem parte das conclusões do Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade. No Brasil, a realidade segue o mesmo ritmo. O levantamento mostra que até 2030 31% da população estará obesa.

Vitória de Moro

O senador Sérgio Moro marcou vitória e assumiu o comando do União Brasil Paraná. Ele também indicará o tesoureiro do partido. Nas redes, Moro agradeceu ao deputado Felipe Francischini pela renúncia “corajosa e altruísta”. Em nota, a deputada Maria Victoria (presidente do PP-PR) afirmou que a escolha do comando da Federação União-PP no Estado será em conjunto, mas deve recair sobre o pai, o deputado Ricardo Barros.

Maracanã seguro

A Polícia Civil e a CBF firmaram uma parceria para reforçar a segurança no estádio Maracanã (RJ) nos jogos da Seleção Brasileira. O objetivo é aumentar a conscientização no local e combater crimes como cambismo e pirataria. A campanha começou nesta quinta-feira (4) durante o jogo Brasil x Chile. Um vídeo foi exibido e agentes realizaram fiscalizações no entorno.

Refúgio brasileiro

Com o cerco norte-americano à Venezuela, Nicolás Maduro busca refúgio com aliados. Suspeitas de que o Brasil está buscando meios de abrigar o ditador venezuelano chegaram à Câmara dos Deputados por meio de militares das Forças Armadas. O ministro Mauro Vieira deve comparecer à CREDN para explicar essas possíveis tratativas.