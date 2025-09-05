Coluna Esplanada

Brasil parado

Brasília - O Brasil possui 11.469 obras paralisadas, das 22.621 mapeadas pelo Tribunal de Contas da União. Já foram investidos R$ 15,9 bilhões, dos R$ 34,7 bilhões do orçamento previsto. Os principais setores prejudicados são saúde (4.141), educação (3.912) e infraestrutura (1.476). Os Estados com o maior número de obras paralisadas são: Maranhão (1.225), Bahia (926) e Pará (889). Com a aproximação da COP30, o Pará como 3º colocado acende um alerta para as questões de infraestrutura em Belém durante o evento. Em destaque com o menor número de atividades paradas está o Distrito Federal com apenas 21, das 100 registradas. Com um cenário de 50,7% de obras paralisadas, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) cobrou explicações sobre o assunto ao ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Alarme falso

Falsa ameaça de bomba fechou uma das pistas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) nesta quarta-feira (3). Dois adolescentes afirmaram estar com uma bomba em uma aeronave prestes a decolar, segundo fontes da Coluna. A aeronave da JetSmart com destino a Santiago (Chile) foi evacuada e inspecionada pelo esquadrão antibombas da PF. A ameaça foi descartada após a investigação, informou o RIOgaleão.

Disputa interna

O clima entre o Progressistas Paraná e a Federação União Progressista é de desavenças. O senador Sergio Moro (União) é cotado para a presidência da Federação no Paraná, com apoio de Antonio Rueda. Em nota, o Progressistas PR afirma não haver consenso com a indicação, o que impossibilita, por ora, a candidatura de Moro ao governo em 2026. O partido pretende lançar Rafael Greca ao Palácio Iguaçu.

Alvo errado

O deputado federal Hilton Coelho (PSOL-BA) é criticado por pedir a cassação da licença de um aterro em Simões Filho (BA) alegando ausência de EIA-RIMA, embora a lei exija apenas o Estudo de Médio Impacto – já apresentado pela propriedade. Por outro lado, o parlamentar ignora irregularidades no Aterro Metropolitano Centro, que, sem licitação, teve o contrato prorrogado por 20 anos, ao custo de R$ 2,6 bilhões.