Coluna Esplanada

7 x 1 na poltrona

Brasília - Sete governadores de diferentes partidos de centro e direita, de fortes colegiados eleitorais, se uniram para lançar um nome à presidência. Tarcísio de Freitas (Rep), Romeu Zema (Novo), Ratinho Junior (PSD), Ronaldo Caiado (União), Ibaneis Rocha (MDB), Cláudio Castro (PL), Mauro Mendes (União). Esses Estados representam nada menos que 80 milhões de eleitores O que já está certo entre eles é que os presidenciáveis com chances são Tarcísio, Caiado e Ratinho, contra provavelmente o presidente Lula da Silva, hoje na poltrona e potencial candidato à reeleição. Do trio, falta decidir qual deles será o candidato e quem será o vice. As pesquisas do 1º trimestre de 2026 vão nortear a coalizão. Para o Senado em seus respectivos Estados vão Zema, Castro, Mendes e Ibaneis.

Corrida no DF

A corrida eleitoral para 2026 no Distrito Federal se aproxima e a chapa de centro-direita já está formada. Para o Senado, os nomes mais fortes são do governador Ibaneis Rocha (MDB) e o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) – ambos com apelo popular. Ao Palácio do Buriti a chapa será a vice-governadora Celina Leão (PP) candidata ao Palácio e o chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha (Republicanos), como vice.

Ausências

Além dos problemas com conexão (resolvidos com a contratação da Starlink de Elon Musk), a diretoria da COP30 terá que se virar para segurar a presença dos outros países. A Embaixada do Panamá declarou que os preços abusivos de hospedagem e serviços em Belém inviabilizam a participação no evento. E os telegramas que saem de Brasília relatam um cenário de piora com a aproximação da data do encontro.

Vendas online

O setor de vendas online registrou crescimento de 23,7% no 1º semestre de 2025, apontam dados da Getnet, fintech do Grupo Santander. O segmento varejista on-line teve alta de 37,68% no mesmo período, com destaque para as áreas de drogaria (11,4%) e postos de combustíveis (16%) – comparado ao mesmo período do ano anterior. A Getnet prevê crescimento anual de faturamento acima de 10% para este ano.