Coluna Esplanada

É bem pior

Brasília - O susto com a Operação Carbono Oculto na última quinta-feira (28) na Av. Faria Lima foi tão grande que muitos ‘farialimers’ (apelido dos executivos da região) que não eram alvo sequer apareceram nos escritórios. Eles receberam relatos da presença de viaturas da PF, Gaeco do MP, PC e até do Batalhão de Choque na frente de vários edifícios e ficaram em casa. Os relatos correram de tal forma que agora as autoridades já sabem que o crime do colarinho branco desfila na famosa avenida. Se tem gente fugindo sem ser alvo, é porque deve – frase mais repetida entre policiais. A megaoperação reuniu 1,4 mil agentes, mas a presença do Choque causou estranhamento entre os agentes da PF. As operações contra fraudes no setor de combustíveis expuseram fintechs que lavavam dinheiro para o PCC no principal centro financeiro do País.

Bloqueio na Praça

Com receio de possíveis manifestações durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se inicia nesta terça-feira (2) e vai até o dia 12 de setembro, o Supremo Tribunal Federal mandou fechar com grades todos os acessos à Praça dos Três Poderes. Os policiais judiciários de todo o Brasil também foram convocados para garantir a segurança no STF. Estão em alerta devido aos acontecimentos de 8 de janeiro.

Moeda do União

O senador Sergio Moro (União-PR) é muito criticado nos dois partidos da federação União-PP, mas a avaliação deles é que ele está perto de comandar o 3° Estado mais rico do País e ninguém quer perder isso – muito menos a federação. Mesmo com uma personalidade discreta, Moro é o melhor ativo do presidente Antonio Rueda hoje, depois de Ronaldo Caiado (União-GO).

Violência política

Uma pesquisa do Instituto Marielle Franco analisou 77 casos de violência política no País entre junho de 2021 e julho de 2025. Entre as ocorrências, 71% envolvem intimidação ou ameaça – das quais 64% são de morte e 31% de estupro. O levantamento também aponta que 63% das ameaças de morte contra mulheres negras e LGBTQIA+ fazem ligação direta com o caso da vereadora Marielle Franco.