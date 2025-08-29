Coluna Esplanada

Colapso migratório

Brasília - O número de imigrantes legais cresceu consideravelmente nas últimas semanas na fronteira com a Venezuela, após o anúncio do cerco dos EUA ao presidente Nicolás Maduro. Roraima também registrou aumento no número de mortes de venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima, causadas por guerras entre facções. A Operação Acolhida, responsável por realocar essas pessoas para outras capitais do Brasil, atingiu em junho a marca de 150 mil refugiados interiorizados no País. Mas o projeto enfrenta adversidades. Estão sem os aviões da FAB, usados para as transferências nacionais. A igreja católica e as ONGS locais são quem acolhe os recém-chegados. Os venezuelanos recebem roupas e alimentação de doações e são encaminhados à rodoviária para buscarem transporte por conta própria – alguns pagos por ONGs.

Estão podendo

Vereadores de 25 capitais do Brasil ganham mais que parlamentares de Nova York, revela levantamento da Livres. O Índice de Disparidade Salarial (que compara as rendas das autoridades e da população) nessas cidades é mais alto do que em NY (IDS de 2,9). Em Rio Branco (AC), o índice chega a 12,6 – ou seja, os vereadores recebem 12 vezes mais que a renda média do cidadão. O mesmo acontece em São Paulo (IDS 5,5) e Curitiba (IDS 5,8).

Infortúnio

A cidade de Parnaíba (PI) perdeu três vereadores em alguns anos, dois foram assassinados e um morreu por doença, segundo fontes da Coluna. Um dos casos ocorreu nesta semana. O 1º suplente Thiciano Ribeiro (PL) foi assassinado a tiros em Teresina (PI). Com isso, a 2ª suplente Samara Estevão (PL) deve assumir a cadeira na Câmara Municipal.

COP30 & Musk

Em meio às dificuldades na infraestrutura de internet em Belém para a COP30, a direção teve que contratar os sinais da Starlink, do empresário Elon Musk. O americano possui fortes embates com o atual Governo, inclusive com a primeira-dama. Com bilhões investidos, a direção do evento é feita de dentro do Palácio do Planalto pelo embaixador André Corrêa do Lago. Criticaram tanto o Musk que agora precisam dele.