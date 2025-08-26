Coluna Esplanada

Auxílio-moradia

Brasília - A Câmara dos Deputados dispõe de 447 imóveis funcionais em Brasília, 379 estão em uso por deputados e 48 fechados para reforma. Outros 104 parlamentares recebem o auxílio-moradia, conforme levantado pela Coluna. Com o valor mensal do auxílio em R$ 4.253, a quantia total do mês chega a R$ 442,31 mil. O detalhe é que em casos em que o valor do aluguel seja superior a isso (fácil em Brasília), o deputado ainda pode utilizar a cota parlamentar para completar o pagamento (máximo R$ 4.148,80). Ou seja, a conta final pode sair ainda mais cara. Cinco ministros também vivem nos imóveis da Casa: Alexandre Padilha (Saúde), André Fufuca (Esporte), Celso Sabino (Turismo), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos). Davi Alcolumbre e outros nove senadores também ocupam 10 dessas propriedades.

Disputa Guanabara

Nos bastidores da política carioca, alguns nomes despontam para o Palácio Guanabara. O deputado General Pazuello (PL-RJ) e o ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim (sem partido) disputam a cabeça da chapa. Landim conta com a simpatia de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), favorito ao Senado. Para vice, o deputado estadual Alan Lopes (PL-RJ) é citado pelo destaque dentro da legenda.

Prisão paulistana

Ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf completa 94 anos na próxima quarta-feira (3/9). Proibido de sair do País e na lista vermelha da Interpol, Maluf curte a “prisão” paulistana com a melhor adega do Brasil, comentam amigos. Ele ainda dirige uma Ferrari e passeia discretamente por SP e interior. Optou pelo “ser sem ser visto” e não tem redes, diferente dos veteranos políticos.

Novo ‘túmulo’

Um Columbário em LA pode custar até US$ 1 milhão. Columbários são boxes onde ficam urnas funerárias. No Brasil só há um, dentro de santuário no Corcovado (RJ). Agora Salvador terá o 2º do País, no famoso Santuário de Nosso Senhor do Bonfim. Com 720 boxes na 1ª fase (1.500 no futuro), a estimativa de faturamento é de R$ 800 mil por ano em manutenção, segundo o presidente do Santuário, Marcelo Sacramento.