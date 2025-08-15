Coluna Esplanada

Moro no front

Brasília - Com Ratinho Junior (PSD) em fim de mandato e sem sucessor forte no Paraná, os caciques de partidos do centro voltaram os olhos para quem poderá comandar o 3º Estado mais rico do Brasil. E o nome do senador e ex-juiz federal Sergio Moro (União-PR) aparece na ponta – mais como um desafio do que como aliado. Com perfil discreto, longe de ser articulador político, Moro lidera as pesquisas para o governo com folga. Mas está na mira de “aliados”. O Progressistas debaterá, na próxima terça, como tirar Moro da jogada e abrir caminho para outro nome da federação. Um deles é o ex-prefeito Rafael Greca, em 2º na sondagem, porém longe do ex-juiz. À Coluna, o senador informa que fica honrado com o resultado da pesquisa e acrescenta que o resultado “confirma o repúdio pelos paranaenses ao Lula e à roubalheira dos governos do PT”.

Café quente

Longe do café frio na bandeja, após descer à planície do plenário, o deputado Arthur Lira (PP-AL) ainda circula com desenvoltura na alta-roda. Dois contatos que conversaram com a Coluna ontem, presentes no evento da frente parlamentar do empreendedorismo, disseram que o encontro não foi “esvaziado” e Lira conseguiu passar seu recado, e ouvir diferentes setores.

Brasil à frente

O Brasil ultrapassou cinco milhões de pessoas vacinadas com a 1ª dose da vacina contra a dengue. O imunizante da Takeda, 1º e único no SUS, demonstrou proteção de 80,2% contra casos de dengue e de 90,4% em hospitalizações. O País é o 1º do mundo a incluir a imunização para prevenção e combate ao Aedes aegypti em um programa nacional de vacinação pública.

Escapuliu

O ministro da Defesa, José Múcio, cancelou sem justificativas a ida à Comissão de Relações Exteriores do Senado, prevista para esta quinta-feira (14). Tem evitado o Congresso durante todo o 1º semestre de 2025, por pressão dos militares. Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica relatam a Múcio ter receio do que pode vir da oposição. Já na Câmara não há data para comparecer.