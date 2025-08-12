Coluna Esplanada

Um Plano ousado

Brasil - Depois de nove meses após seu nome ter sido indicado para presidir a Agência Nacional de Saúde (ANS), foi marcada para amanhã a sabatina do advogado Wadih Damous no Senado. Indicação do amigo presidente Lula da Silva, que conta nos bastidores com o apoio do delator José Seripieri Júnior, dono da Amil, Damous não deverá ter vida fácil em sua sabatina. Há muitas resistências ao seu nome no Senado. Damous não tem experiência no ramo, ouve-se entre portas no Senado. Em sua trajetória, ele já defendeu o aborto, o que desagrada a comunidade evangélica, criticou outrora ministros do STF, e sua gestão na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça, é criticada por opositores. E é no ministério o maior problema dele nessa sabatina. À frente da Senacon, por exemplo, não fez nada quando a Amil promoveu uma enxurrada de cancelamentos de planos de saúde. À ocasião, quem agiu naquele momento foi o então presidente da Câmara Arthur Lira, que enquadrou todos os planos de saúde e conseguiu estancar a onda de cancelamentos.

De novo, Vieira?

O chanceler Mauro Vieira enfrentará mais um pedido de convocação por parte da oposição na Câmara. Gustavo Gayer (PL-GO) quer explicações sobre as tarifas de 70% impostas pela Venezuela aos produtos brasileiros. O deputado acredita em chantagem de Maduro contra Lula, ou que está barganhando algo. É que, na semana passada, o Governo da Venezuela decidiu adiar os efeitos da medida.

Na fogueira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comparecerá à Comissão de Agricultura da Câmara dia 13 para falar sobre os prazos de pagamento dos financiamentos rurais, especialmente dos produtores rurais gaúchos que ainda não se recuperaram das enchentes devastadoras de 2024. Mas a equipe prepara pasta cheia. Vão sobrar perguntas sobre o tarifaço dos EUA.

Fogo cruzado

Congressistas de diferentes partidos planejam cobrar intensivamente o Governo Lula da Silva sobre a criação de cargos de adidos militares na Embaixada do Brasil na China, reservados para generais. A China, evidente, é o maior parceiro comercial do Brasil, mas a aproximação militar abriu os olhos e ouvidos dos parlamentares, num momento em que há fogo cruzado (comercial, ainda bem) dos EUA contra o Brasil.