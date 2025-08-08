Coluna Esplanada

Risco de esvaziamento

Brasil - O Governo do Brasil começou a sentir o peso internacional da rejeição na COP30, por motivos financeiros e políticos. O presidente da Áustria já anunciou que não vai participar, pelos altos custos de hospedagem em Belém. Há o fator geopolítico também contra o presidente Lula da Silva. A Ucrânia enviou seu Embaixador no Brasil para trabalhar na sede da ONU, como sinal claro da discordância do alinhamento de Lula com o russo Vladimir Putin. Em Brasília, o Governo de Israel está sem Embaixador e sem Encarregado de Negócios, e considera o presidente do Brasil persona non grata por falas infelizes sobre o holocausto. E os Estados Unidos vão enviar, se enviar, uma comitiva de 3º escalão, porque o presidente Donald Trump não vem. Informes sigilosos do Itamaraty dão conta ao Palácio de que mais comitivas podem faltar.

Jogo$ de azar

Se aprovado, o PL 2.234/22, que trata da liberação de jogos de azar no Brasil, pode atrair US$ 70 bilhões (ou R$ 360 bilhões) em investimentos ao Brasil. A projeção, da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, também prevê 10 mil empregos (diretos e indiretos) e a arrecadação de R$ 20 bilhões aos cofres públicos.

A mãe de Tarcísio

A bancada do Partido Republicanos se despediu ontem do Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, com um café da manhã. Os líderes tomaram as dores do premiê Netanyahu e pediram desculpas pelo tratamento do Brasil com o País. Marcou presença a mãe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Com uma bandeira de Israel nas mãos, ela foi apresentada como “a mãe do futuro presidente do Brasil”.

O conselheiro

Presidente da Câmara, Hugo Motta está propenso a escolher um de seus conselheiros, o ex-ministro da Saúde Ricardo Barros, como relator da CPMI do INSS. Deputado de sete mandatos consecutivos, ex-líder de Lula, Dilma e Bolsonaro, Barros tem perfil articulador e trânsito suprapartidário, sem amarras ou rejeições.