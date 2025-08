Coluna Esplanada

2026 começa hoje

Brasil - A despeito do circo montado ontem por bolsonaristas, obstruindo a pauta com fitas na boca e sentados à Mesa da Câmara, as eleições de 2026 começam hoje no Congresso Nacional, a praticamente um ano do início das campanhas. Os plenários retomam o batente hoje com vistas a apostar e ou recusar CPIs que possam complicar seus aliados, a depender dos assuntos. A base trabalhará para proteger os ministros da Esplanada, enquanto a oposição quer postar tudo na CPMI do INSS – embora congressistas estejam enrolados com algumas entidades investigadas no desconto irregular. De acordo com as principais lideranças na Câmara ouvidas pela Coluna, o 2º semestre será a antessala das eleições gerais e tudo no Congresso irá girar em torno do processo. Na Câmara, outro foco também é definir quais partidos vão pegar as 30 comissões ano que vem, boas vitrines para futuros candidatos à reeleição ou a governadores.

Então tá…

O ministro do STF Flávio Dino será relator da denúncia da PGR contra o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Quando governador da Bahia, no meio da pandemia da Covid-19, Costa mandou comprar respiradores pagos sem licitação e antecipadamente, à vista, que nunca foram entregues. Foram quase R$ 300 milhões para um bando. Dino era governador do Maranhão, colega de Costa no consórcio Nordeste contra a epidemia.

Lula e os judeus

O presidente Lula da Silva poderá ser até responsabilizado civil e criminalmente por racismo institucional, caso não apresente justificativa legal para a retirada do Governo do Brasil da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. O advogado Ary Bergher, do Rio, protocolou pedido via Lei de Acesso à Informação cobrando explicações formais – e já prepara medidas judiciais.

Arbitragen$

O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá registrou a entrada de 148 casos em 2024, entre arbitragens, árbitros de emergência e mediações. O número representa uma alta de 7,3% em relação ao ano anterior (138). No total, o valor em disputa atingiu os R$ 5,9 bilhões, segundo dados do relatório Facts & Figures 2024.