Coluna Esplanada

Fogo no mesão

Brasil - O clima estava bom numa reunião do conselho do Instituto Combustível Legal (ICL) há dias quando alguém chegou ateando fogo na gasolina. Diante de representantes das três maiores distribuidoras do Brasil, o consultor Mauri Viana revelou que, mesmo de férias, o diretor do ICL Carlos Faccio, figura central na entidade, teria recebido uma ligação de um integrante da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Do outro lado da linha, o servidor detalhou, passo a passo, medidas que o órgão adotaria contra um desafeto declarado do Instituto. Foi um silêncio constrangedor à mesa. Mas depois, entre portas, uma correria só. Ninguém ali queria ser testemunha de um eventual crime e todos começaram a consultar o compliance de suas empresas e seus advogados diante das revelações. Estaria vindo aí uma perseguição pessoal, de alguém usando a Fazenda do Estado paulista, a algum concorrente do Instituto Combustível Legal? A conferir.

Armas & cobre

As subestações da Eletrobras em São Luís e Presidente Dutra, no Maranhão, foram alvos de ataques de ladrões armados nos últimos 10 dias. Os criminosos estavam em busca de fios de cobre e alumínio. O ataque na Dutra, o mais grave, chegou a provocar queda de energia em 30 municípios da região, segundo servidores da empresa. O fato de não haver mais vigilantes armados está contribuindo para os roubos e furtos

Cadê a verba?

Uma encrenca há semanas no gabinete do deputado federal Max Lemos (PDT-RJ). Ele teria demitido metade do gabinete que cuida das emendas parlamentares, porque um assessor teria destinado parte da verba do ano, sem avisar, para um hospital do Rio – em detrimento de outras duas entidades às quais o político atenderia. Houve gritaria e quase vias de fato na sala. Procurado, o gabinete ainda não se manifestou.

É muito lixo

Salvador vive um caso de amor com lixo bilionário há duas décadas. Tão logo assumiu o mandato, o prefeito Bruno Reis, cria de ACM Neto, aumentou a taxa de coleta na capital em 50%. Há dias, veio outra conta, de R$ 2 bilhões (!) para renovar o contrato com a Battre, que cuida do serviço desde 1999 e também do Aterro Sanitário.