Coluna Esplanada

Sangue latino-italiano

Brasil - O Tribunal Constitucional da Itália, o similar ao nosso STF, divulgou decisão de tema importante sobre o benefício de cidadania por direito de sangue, e favorável a processos que já tramitam nas Comarcas de Bolonha, Roma, Milão e Florença. A nova decisão não muda nada na lei recentemente aprovada pelo Parlamento (72/2025), que restringiu fortemente a cidadania a apenas filhos e netos de italianos. Mas liberou caminho para milhares de ações que já tramitavam nessas jurisdições das províncias, por descendentes de diferentes graus (muitos do Brasil). Os Tribunais Ordinários (regionais) questionavam a validade constitucional da legislação de 1992, que garantia o direito à cidadania italiana sem qualquer limite de geração. A Corte italiana agora deu aval para que as ações nestas comarcas tenham seguimento para direito à dupla cidadania por descendência sanguínea de vários graus, desde que haja documentos comprobatórios. Os processos beneficiam milhares de brasileiros e estavam paralisados, e não serão afetados pela nova lei aprovada em maio.

Passeios do Poder

Com o recesso parlamentar nas últimas semanas nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional, muitas excelências passeiam com familiares. A Coluna constatou com alguns contatos que os destinos preferidos foram as praias de Miami, Fort Lauderdale, Tampa; Orlando (condomínios e a Disney) – todos na Flórida – Ibiza (Espanha) e cidades da Côte D’Azur, França.

A vez de ACM?

A um ano do início da campanha, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) lidera com folga a disputa pelo Governo da Bahia para as eleições de 2026. ACM tem 53,5% contra 28,1% do governador, Jerônimo Rodrigues (PT). Em 2º cenário com o nome do ex-governador do Estado Rui Costa, Neto lidera com 53,3% contra 28%. O ex-prefeito desistiu da candidatura ao Governo na última eleição. A conferir ano que vem.

Efeito colateral

A Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros diz que os custos das construções vão subir com o tarifaço de Donald Trump sobre as exportações brasileiras, e com risco de milhares de demissões por aqui. A entidade afirma que a medida é um acinte à soberania nacional e impacta no mercado da engenharia.