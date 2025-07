Coluna Esplanada

Arrivederci, amoré

Brasil - Já apontado entre portas na Polícia Federal como o mentor da fuga, o ex-chefe da Força Nacional Antônio Aginaldo de Oliviera “meteu pé” – no bordão popular – antes da prisão da esposa Carla Zambelli em Roma na terça-feira (29). Embora tenha entrado na Itália com a deputada cassada, consta nos arquivos da Polícia Nacional italiana que Aginaldo deixou a União Europeia antes de vencer o visto de turista (de 90 dias). Zambelli está sozinha na luta. As autoridades italianas não estão dispostas a segurar a ítalo-brasileira, condenada a 10 anos de prisão pela suprema Corte do Brasil, num momento em que o Governo de Giorgia Meloni acaba de restringir fortemente a concessão de dupla cidadania. O exemplo será dado. Ao contrário de casos anteriores de Salvatore Cacciola e de Henrique Pizzolato, cuja extradição demorou mais de ano, Zambelli pode voltar bem mais cedo para estrear uma cela no Brasil.

Silêncio no hangar

Quem sabe do vaivém exclusivo do presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, nos jatinhos da FAB, numa agenda inteligente, digamos, que alia palestras e passeios, se pergunta: cadê os procuradores do MP Federal que não questionam esse drible de luxo? Há muitas situações em que o MP se mostra xerife, e em outras, o cego no tiroteio.

Desabafo

Ex-deputado federal e conhecedor a fundo do ramo do agronegócio, o advogado Jerônimo Goergen soltou um grito de desabafo em artigo ontem: “Na minha opinião, está tudo errado. Todas as partes erram. Direita e esquerda se perderam em suas vaidades e seus projetos de Poder. O Brasil precisa ser um País pragmático, não ideológico”. Faz sentido. Leia a íntegra no www.colunaesplanada.com.br.

País da Diabetes

Em 2024 o País registrou 16,6 milhões de adultos (20 a 79 anos) com diabetes. Nos anos 2000 a contagem era de 3,3 milhões, e a estimativa para 2050 é que sejam 24 milhões. Os dados são do Atlas da Federação Internacional de Diabetes. O levantamento informa que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de registros da doença.