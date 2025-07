Coluna Esplanada

Cangaço digital

Brasil -

Os grandes e tradicionais bancos, apesar de toda a estrutura de segurança cibernética e bilhões de reais de lucro líquido, não estão preparados para combater o cangaço digital. Hackers estão invadindo agora o caixa das próprias instituições, não só as contas dos clientes – embora em alguns casos com ajuda de gerentes criminosos que ajudam no golpe. Há relatos chegando às Polícias Federal e Civil (de alguns Estados) e omitidos pelas instituições para preservar a imagem no mercado. Vide o desvio de mais de R$ 500 milhões de empresa que cuida dos valores transferidos, que foi alvo de operação da Polícia Civil paulista. Recentemente, a Caixa sofreu um golpe. Hackers levaram R$ 84 milhões. O banco demitiu dois diretores de Tecnologia da Informação, um “Superintendente de Arquitetura” e um Gerente Nacional.



Confiantes…



A despeito desse novo tipo de crime, o cangaço digital, a grande maioria dos brasileiros acredita no cofre dos bancos. Estudo da Croma Consultoria, “O futuro da relação do brasileiro com o dinheiro e as finanças” aponta que 67% dos ouvidos confiam total ou parcialmente nos bancos; BB (51%) e Caixa (48%) mantêm alta confiança entre gerações mais velhas. Bancos digitais como Nubank (40%) têm a preferência de jovens.



Bandido “paraguaio”



O Paraguai ainda não devolveu seu embaixador a Brasília e segue esperando resposta do Itamaraty sobre suposta espionagem da ABIN na Usina de Itaipu. Apesar do esfriamento nas relações, o Governo do país hermano atua para frear as ações dos narco-brasileiros no país. No dia 1º, foi preso Marlon Castillo Batistão, 51 anos, que figurava na lista dos 50 criminosos mais procurados do Brasil.



Consignado 2 rodas



A medida provisória sobre o crédito consignado aprovada pelo Senado deve alcançar pelo menos 4 milhões de entregadores e motoristas de aplicativo. O benefício, que não estava previsto na proposta original do Governo, foi incluído no texto por emenda do deputado Fernando Monteiro (Rep-PE). “Esta é a prova que o Governo escuta a sociedade”, afirma o deputado.