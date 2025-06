Coluna Esplanada

Dias contados

Brasil - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) está com prazo de validade no gabinete e conta as horas até perder o mandato. Apesar da inédita trégua que a Mesa da Presidência lhe concedeu após sua greve de fome, diante da cassação do mandato no Conselho de Ética, e a negativa de seu recurso na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Hugo Motta pode pautar o relatório em plenário a partir do dia 30 de junho. É quando estarão vencidos os 60 dias concedidos para ele organizar sua defesa junto aos colegas. O que será difícil, pelo constatado entre seus pares de diferentes partidos. A votação mostrará. A conferir. Glauber virou alvo por agredir um manifestante na Casa.

Sois rei

Convidado para um fórum de debates sobre infraestrutura no fim de semana no litoral paulista, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), chegou em carro com motorista e escoltado por uma viatura da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Não bastasse o fato de um veículo para fiscalização de transportes, dois funcionários da agência ainda foram usados de maleiros do homem.

Brincar (de gastar)

Enquanto Lula da Silva e a primeira-dama Janja fizeram o circuito Elizabeth Arden na Europa (Paris, Nice, Mônaco), o vice Geraldo Alckmin assinou a lei 15.145/25, que instituiu o Dia Nacional do Brincar, para todo 28 de maio. “Chamar a atenção da população em geral e das entidades de atendimento públicas e privadas para a importância do brincar na primeira infância”. Mas sem brincadeiras com verba oficial…

Diárias

Com centenas de agentes e delegados batendo à porta de diferentes Superintendências Regionais, reclamando o grande atraso no reembolso de diárias de viagens em operações de trabalho, o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, acompanhou Lula na visita à sede da Interpol na França. Deverá sofrer como os colegas para reembolso de seus gastos no circuito.