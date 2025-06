Coluna Esplanada

2030 está aí



Brasil

A verve aguerrida herdada do saudoso pai e agora a vitrine nacional no comando do PSB, para o qual foi eleito há dias, fazem do jovem prefeito do Recife, João Campos, uma das promessas presidenciáveis para 2030 em diante (terá 36 anos lá, e gabaritado por lei na idade para concorrer). Mas, por ora, segundo caciques, terá de galgar mais degraus e mostrar trabalho como governador, se for eleito em 2026 em Pernambuco. E não pode repetir os erros de antecessores que naufragaram no caminho, como o mineiro Aécio Neves, tido como bom articulador e aliado de todos – e esse foi um dos problemas para o tucano. Hoje, é importante ter posição e lado firmes, sem se preocupar em agradar a todos.

Pula fogueira!



O Ministério do Turismo fechou parceria com a EBC para transmissão ao vivo da maior festa popular do Nordeste, o São João, em cinco Estados brasileiros. “Conheça o Brasil: Junino” vai transmitir as festas de Salvador, Caruaru, Campina Grande, Mossoró e Aracaju, pela 1ª vez na História. Todas as festas devem contar com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino – o idealizador da parceria.

Os empurrados



Quatro deputados chineses e cubanos chamaram a atenção na abertura do encontro de presidentes das comissões de Relações Exteriores do BRICS, na quarta, no Congresso Nacional. À diferença dos demais, nenhum deles foi eleito pelo voto popular, mas sim indicados pelos respectivos partidos comunistas.

Belém além!



Faltam cinco meses para a COP30 em Belém, quando a capital receberá o maior evento internacional de meio ambiente, e apps de hospedagem, hotéis, prefeitura e Governo do Estado batem cabeça para combater preços abusivos de casas & apartamentos com a rede hoteleira fraca. Nem os vindouros navios, já lotados, darão conta. ONGs, cientistas e empresários procuram leitos em cidades de até 60km de distância.