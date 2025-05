Coluna Esplanada

Faroeste baiano

Brasil - A Polícia Federal vai entrar forte na investigação e não vai deixar barato para o bando do braço da facção Comando Vermelho no Sul da Bahia diante de um crime aterrorizante. Dados das investigações preliminares que chegaram a Brasília apontam que 21 homens, num comboio, metralharam o carro do diretor do presídio de Eunápolis, na terça-feira (20), no fim da tarde. O alvo seria o diretor do presídio, Jorge Magno Alves, que não estava no carro. O motorista foi atingido por alguns disparos e está internado em estado grave. O diretor Jorge Alves substituiu a antecessora Joneuma Silva Neres, afastada sob denúncia de ligação com os bandidos no presídio.

Nova rota

Diante da lei do Governo da Itália que dificultou a obtenção de cidadania italiana por brasileiros com ascendentes no país, muitos por aqui já negociam o visto para cidadania nos Emirados Árabes. A turma quer morar, investir, trabalhar. Eron Falbo, diretor da plataforma de migração global Multipolitan, afirma que os vistos para Dubai (onde já moram 10 mil brazucas) e Abu Dhabi são mais emitidos e duram de dois a 10 anos.

Carteirada deu ruim!

A PF foi tomada por grande constrangimento sobre o caso do agente Eduardo Tavares Mendes Júnior, de Alagoas, preso em Brasília ao se recusar a pagar conta de chope, revelação de Carlos Carone, do “Metrópoles”. A Coluna descobriu que ele preside associação de policiais em Maceió e seu pai é um político, procurador e ex-prefeito de Traipu. Eduardo pediu apoio das associações da PF em Brasília, mas foi desdenhado.

Que graça tem??

Enquanto o ex-agente do governo dos EUA Tim Ballard falava na Comissão de Relações Exteriores da Câmara sobre o tráfico de crianças brasileiras e o preço de um coração infantil no mercado – US$ 250 mil – dois deputados do PT riam. Já o deputado Luiz Philippe (PL-SP) revelou que 42 Projetos de Lei que tratam do combate ao tráfico humano – alguns com mais de 20 anos – estão parados na Mesa da Câmara.