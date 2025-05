Coluna Esplanada

Morde e Assopra

Brasil - A Federação União-Progressistas, bancada pelo advogado Antônio Rueda e senador Ciro Nogueira, os presidentes dos dois partidos, nasce com uma desconfiança no Congresso suspeita de ser “morde e assopra” ao Governo. Embora indique oposição ao presidente Lula da Silva, com ACM Neto e o presidenciável Ronaldo Caiado na vitrine, eles liberaram parte dos deputados para votarem contra ou a favor de pautas governistas. O União Brasil, que tem dois ministérios – Comunicações e Turismo – também não entregou as pastas. Mas o Governo vai sangrar, porque é o maior bloco de votação no Congresso, com 109 deputados e 14 senadores, e pode fazer estrago nos projetos governistas se optar pela oposição de fato. Por ora, a Federação tem a perspectiva de Caiado presidenciável. Mas há certeza: o grupo só será oposição para valer ou não em fevereiro, após os restos a pagar das emendas, pelo Palácio, e o resultado das sondagens.

Vai pesar

Fechada com o ministro Carlos Lupi e fiel ao Governo nas votações, porém desdenhada pelo Palácio nas suas demandas, a bancada do PDT na Câmara perde força. Há dias, o deputado Mauro Filho (CE) foi para o PSB. Ontem, foi a vez de o deputado Marcos Tavares (RJ) anunciar migração para o União. Tavares tem ótima relação com o presidente da Casa, Hugo Motta. O PDT agora ficará com 15 deputados.

Fora de campo

A oposição no Congresso acredita a camisa cor vermelha da Seleção foi vazada para medir as reações nessa polarização política. A CBF estaria alinhada com o Governo e a proposta empolgou a militância petista. Mas a rejeição nas redes sociais e na mídia fez a CBF – muito tardiamente – anunciar que não procede. Isso ocorre no momento em que o Senado cerca o presidente Edinaldo Rodrigues para explicar denúncias na entidade.

Sobre vizinhos

As relações do Brasil com os EUA tendem a piorar muito, graças à política externa de Lula da Silva e Celso Amorim. Na terça (29), o presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu na Casa Rosada o chefe do Comando Sul do Exército americano, Almirante Alvin Holsey. Eles conversaram sobre temas relacionados com o momento sul-americano, incluindo a ditadura na Venezuela – aliada do atual Governo Federal.