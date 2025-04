Coluna Esplanada

A la Yakuza

Brasil - Nos bastidores do Congresso, a roda não para: um dos nomes mais influentes da elite partidária brasileira articula um movimento silencioso, mas ambicioso: assumir o controle da presidência dos Correios. Oficialmente, o discurso é técnico. Mas a verdadeira meta tem outro endereço – o cofre bilionário do Postalis, o fundo de pensão dos servidores. Com bilhões sob gestão e participação acionária em centenas de empresas, o Postalis voltou a chamar atenção de quem já viu de perto o poder da caneta. Mesmo após anos de escândalos e prejuízos que deixaram cicatrizes no fundo, a atual gestão conseguiu impor certo grau de estabilidade. Mas isso está prestes a ser testado. Segundo fontes próximas ao núcleo político, o líder partidário quer mais do que um cargo. O plano é usar as participações societárias do Postalis para interferir diretamente em assembleias de empresas privadas. A ideia é simples, mas perigosa: infiltrar representantes que possam tumultuar votações, forçar negociações e, com isso, fazer valer interesses pessoais e políticos. O modelo lembra uma prática consagrada e temida nos bastidores corporativos japoneses: a dos grupos ligados à máfia Yakuza.

Fala, ministra!

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) quer a convocação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para tratar da sua participação no Acampamento Terra Livre, marcado por ataques aos produtores rurais, e o papel dela nos atos antidemocráticos de 10 de abril de 2025, na Esplanada dos Ministérios. Um cerco claro da turma do agro.

Crise importada

O incômodo com o asilo apressado de Lula à ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia não é apenas no Brasil. A convocação do chanceler Mauro Vieira para se explicar na Câmara foi tema dos telegramas diplomáticos que as embaixadas enviam para suas capitais, e nas sedes da OEA e ONU. O Governo Lula está mal na fita internacional, ao resgatar – e com avião da FAB – uma condenada à prisão por corrupção.

Saúde mundial

No dia 19 de maio acontece a Assembleia Mundial de Saúde, órgão máximo de deliberação da OMS, que debaterá a adoção do Tratado das Pandemias, como resposta à crise gerada pela Covid-19. O acordo a ser adotado terá de ser ratificado pelos países signatários. Mas é visto com desconfiança pela comunidade internacional porque os EUA saíram da OMS. O Governo do Brasil apoia a adoção do instrumento.