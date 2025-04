Coluna Esplanada

O Brasil no Vaticano

Brasil - Com o iminente Conclave que elegerá o novo Papa, oito cardeais arcebispos brasileiros estão aptos a participar da votação na Capela Sistina, no Vaticano – mas um deles, dom Raymundo Damasceno (88), não poderá ser votado por ter mais de 80 anos, regra de idade-máxima da Santa Sé para eleger Papa. Entre os nomes, estão figuras de grande influência na Igreja brasileira, e que participaram do último Conclave: Dom Odilo Pedro Scherer (75), arcebispo de São Paulo; Dom João Braz de Aviz (77), ex-arcebispo do DF e membro da Cúria Romana; Dom Orani João Tempesta (74), arcebispo do Rio de Janeiro; Dom Sérgio da Rocha (65), de Salvador; Dom Leonardo Ulrich Steiner (74), de Manaus; Dom Jaime Spengler (64), de Porto Alegre; e Dom Paulo Cezar Costa (57), de Brasília. Tão logo avisado pelo Itamaraty da morte do Papa Francisco, o Cerimonial de Lula da Silva já prepara a viagem oficial para o funeral. Lula deve levar comitiva.

Pito divino

O Papa Francisco morreu horas depois de receber o vice-presidente norte-americano J.D. Vance, em audiência discretíssima entre os dois. Francisco fez duras críticas ao Governo de Donald Trump, a quem acusou de perseguir os imigrantes, mesmo que ilegais. Pediu tratamento mais humanitário.

Nostra casa

O Cerimonial da Presidência corre contra o tempo, desde ontem cedo, para achar um hotel 5 estrelas de plano B para a hospedagem de Lula da Silva e Janja na 1ª semana de maio, quando está previsto o funeral do Papa. É que o Palazzo Pamphili, em Roma, sede da Embaixada brasileira, está em reformas. Ainda há chance de ficarem lá.