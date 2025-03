Coluna Esplanada

La Vie em Rose da Paper

Brasil - A sino-indonésia Paper Excellence parece viver em outro mundo para assuntos jurídicos. Saiu pela culatra o tiro que a empresa deu contra a Justiça brasileira. Os estrangeiros pediram para a Corte Internacional de Arbitragem, em Paris, para tirar a disputa pela Eldorado Brasil Celulose do Brasil, pelo controle da empresa, que trava contra a brasileira J&F. Alegavam precisar de uma “jurisdição neutra”, depois que a Justiça Federal, o TRF-4, o STF e o STJ mantiveram uma decisão que os impede de assumir a Eldorado por desrespeito à Lei de Terras. Com o pedido negado em Paris, a Paper Excellence seguirá tendo que litigar no Brasil, no Judiciário que ela acabou de atacar no exterior.

Que guerra??

Na reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, semana passada, discutiu-se o futuro daquele país no pós-guerra. Apesar da expectativa junto ao Corpo Diplomático, os embaixadores da Ucrânia no Brasil e do Brasil na Ucrânia… não compareceram. Nenhum governista ou representante do Itamaraty compareceu ao evento. A Ucrânia conta com forte apoio das embaixadas do Reino Unido, Espanha, Alemanha e França.

Vá com fé, Maria

Enquanto reserva as embaixadas do circuito Elizabeth Arden para os “amigos do Rei”, o Governo Lula da Silva III indica a diplomata Maria Clara de Abreu Rada para o cargo de embaixadora do Brasil na Sérvia. Ela é a diretora do Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação do Itamaraty.

Força, Lustosa Leal

Muito distante do radar das prioridades está o Timor Leste, país de língua portuguesa que foi colônia da Indonésia. Em Díli será embaixador Ricardo José Lustosa Leal, atual ministro-conselheiro na Representação Permanente do Brasil junto aos Organismos Internacionais sediados em Londres.