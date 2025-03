Coluna Esplanada

União, PSD e MDB na fila

Brasil - Começou uma disputa de caciques de três grandes partidos para indicar o vice de Lula da Silva na eventual chapa à reeleição do presidente em 2026 – sinal claro de que o hoje vice, Geraldo Alckmin (PSB), deve trilhar outros caminhos eleitorais ano que vem. O ministro Celso Sabino, do Turismo, revelou em almoço com empresários que o seu partido, o União – comandado por Antonio Rueda – sonha em indicar o vice. Falou na frente de Rueda, que numa mesa redonda apenas esboçou um sorriso sem discordar. O União soma-se, assim, ao MDB e ao PSDB. Renan Calheiros e Jader Barbalho sonham em ver seus filhos na chapa: o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o governador Helder (PA), respectivamente. E o manda-chuva do PSD, Gilberto Kassab, começou um morde-assopra contra Lula e o Governo, apesar da boa relação com a gestão. Kassab já falou em lançar um nome (Ratinho Jr. está na fila), mas o que sugere também estar aberto para a vice a um quadro seu. O PSD hoje, ao lado do MDB, é o maior partido municipalista do Brasil. Isso conta muito, porque prefeitos e vereadores são os maiores cabos eleitorais na ponta da urna.

Homem da COP30

O embaixador André Corrêa do Lago, que será o presidente da COP30 em Belém (PA), deixará a Secretaria do Clima do Itamaraty, para assumir um posto no Palácio do Planalto em breve. Para o seu cargo no MRE vai o embaixador Mauricio Lyrio, que chefiou o G20 e herdou as negociações dos BRICS.

A estrela subiu

ACM Neto criou um “monstro”. Seu ‘poste’ eleito e reeleito (com altos índices) prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), um pernambucano de Petrolina, cresceu muito, ganhou luz própria, está melhor avaliado que o padrinho nos trackings de partidos e caciques já citam mais seu nome que o de ACM para o Governo do Estado, no projeto da centro-direita de tirar a hegemonia de 24 anos do PT. O Carlismo está em risco.

O custo Janja

A oposição irá provocar a Procuradoria-Geral da República para abrir investigação sobre possíveis irregularidades nos gastos públicos relacionados à equipe informal à disposição da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja – incluindo despesas com salários, viagens e uso de jatinhos da FAB. A iniciativa é encabeçada pelo deputado Evair Vieira de Melo (PL-ES).