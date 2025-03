Coluna Esplanada

O quase-discurso

Brasil - O diretor de cinema Walter Salles livrou a família banqueira de uma gafe internacional ao perder seu discurso que faria na premiação do Oscar pelo filme “Ainda estou aqui”, no qual citaria “Governos autoritários surgem e desaparecem no esgoto da história”, “Viva a democracia. Ditadura nunca mais!”. É fato, mas faria até a estatueta corar pela involuntária incoerência da relação do Unibanco, de sua família, com o regime militar. No artigo “Empresariado e ditadura no Brasil: o caso dos banqueiros”, de Rafael Vaz da Motta Brandão, pinçado pela Coluna dos anais do XVIII Encontro de História da Associação Nacional de História (Anpuh-Rio), o texto, amparado em ampla bibliografia, traz detalhes de como os Moreira Salles se relacionaram com o embaixador americano Lincoln Gordon nos tempos de instabilidade política do presidente João Goulart – de quem os banqueiros temiam um Governo comunista e estatização dos bancos. Com a queda de Goulart e início do regime militar, houve as reformas estruturantes e flexibilização para o sistema financeiro – tão esperados pelos banqueiros, que começaram a lucrar como nunca e consolidaram suas instituições.

Vale-verdinhas

A Vale continua fazendo propostas para comprar fazendas na região do Córrego do Feijão em Brumadinho (MG) onde houve o rompimento da barragem que deixou 272 mortos. No intuito de lançar seu parque de preservação. Uma banca advocatícia mapeia as propriedades, mas paga pouco pelo hectare e joga duro. Tem dificultado, avisando a alguns fazendeiros que pedem indenizações que as terras estão fora da região atingida.

Rolê

O atual embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares, circulou semana passada pelo Senado, tentando agilizar a sua sabatina para assumir a Embaixada do Brasil em Berlim, na Alemanha. Por enquanto, não há previsão de quando a Comissão de Relações Exteriores de fato começará a trabalhar.

Retaliação generosa

Lembram do diplomata Eduardo Saboia, que ajudou o senador boliviano Roger Pinto Molina a fugir da Embaixada do Brasil em La Paz? Pivô da queda do chanceler Antônio Patriota, no Governo Dilma, perdeu a Embaixada do Brasil em Tóquio com a volta do PT ao Itamaraty. Em Brasília, também perdeu o posto de negociador dos BRICS e, agora, será mandado como auxiliar para a Embaixada na Áustria.