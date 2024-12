Coluna Esplanada

A Casa-palanque?

Em uma jogada de gestão e eleitoral estratégica, o presidente Lula da Silva acaba de criar em decreto a Casa de Governo no Estado do Rio Grande do Sul com função de coordenar os trabalhos com os repasses de verba da União e sua execução nos programas de reconstrução da Grande Porto Alegre por causa das enchentes de março.

A Casa terá um custo, com cessão de servidores e comissionados, e sede na capital gaúcha. O que se diz entre portas em Brasília é que Paulo Pimenta, na iminência de deixar o comando da Secom da Presidência, será o responsável – o que conota uma senhora vitrine para o deputado se alçar a candidato a senador ou a governador em 2026. No entanto, a Casa RS funcionará até maio do ano que vem. Tempo suficiente para Pimenta, ou outro nome do PT, mostrar trabalho. Vinculada à Casa Civil do Planalto, a Casa RS terá interface entre as esferas federal, estadual e municipal.

(Des)União

O União Brasil vai definir o seu espaço na Mesa da Câmara apenas depois de escolher o líder para 2025. O favorito é o deputado Mendonça Filho (PE). A dúvida no partido é o que fazer com o atual, Elmar Nascimento, preterido por Arthur Lira como o escolhido para a sucessão, e que insistiu em manter a candidatura até levar uma bronca pública da legenda. Deve sobrar para Elmar uma importante Comissão na Casa, como a CCJ.

Presentão

Com chancela da AGU e TCU, o Governo dará um presentão para a Changi, que administra o Aeroporto do Galeão, no Rio. Em minuta de repactuação sob sigilo (um mistério), vão tirar a Infraero de sócia, a concessionária ganhará mais cinco anos de operação para além de 2039 (prazo final), e pagará parcelas da concessão de acordo com fluxo de caixa. Melhor que isso, só se a PF se esquecer de dar uma olhada no contrato…