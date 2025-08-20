CCJ inicia a análise das emendas para “afinar” conduta dos deputados

Curitiba - A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia Legislativa do Paraná iniciou, ontem (19), a análise das 17 emendas apresentadas ao Projeto de Resolução 6/2025, que institui o primeiro Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. A proposta, de autoria da Comissão Executiva, estabelece 20 condutas incompatíveis com o exercício do mandato e prevê punições que vão de advertência verbal à cassação. O texto também inova ao vedar violência política de gênero, injúria racial e ofensas à honra de parlamentares ou da própria Assembleia, inclusive em redes sociais.

As sugestões de alteração foram apresentadas por deputados de diferentes bancadas: Ana Júlia Ribeiro (PT), Tito Barichello (União), Arilson Chiorato (PT), Requião Filho (PDT), Márcia Huçulak (PSD) e Luiz Claudio Romanelli (PSD). Elas abordam temas como liberdade de expressão, imunidade parlamentar, prazos processuais (dias úteis x dias corridos), participação feminina no Conselho de Ética, hipóteses de perda de mandato, condutas em redes sociais, atuação do corregedor e regras para suspensão e convocação de suplente.

O relator da matéria, deputado Cobra Repórter (PSD), acatou integralmente seis emendas (1, 3, 4, 6, 11 e 13) e incorporou as demais ao substitutivo geral. Segundo ele, todas as propostas atendem aos requisitos regimentais, guardam pertinência com o texto original e possuem o apoiamento necessário para tramitação. A votação foi adiada por pedido de vista coletivo e a proposta volta à pauta na próxima reunião da CCJ, marcada para a próxima terça-feira (26).