Curitiba e Paraná - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná apresentou o balanço de suas atividades em 2025, com 1.102 proposições analisadas em 63 sessões. Destas, 39 foram ordinárias, 23 extraordinárias e uma temática. O presidente da CCJ, deputado Ademar Traiano (PSD), destacou o trabalho da comissão, agradecendo à equipe e aos parlamentares, e ressaltou a aprovação de 624 projetos de autoria dos deputados.

Entre os projetos analisados, 848 eram de autoria parlamentar, 192 do Executivo, 27 do Tribunal de Justiça, 2 do Tribunal de Contas, 2 do Ministério Público, 8 da Defensoria Pública e 23 da Comissão Executiva da Assembleia. O total incluiu 879 Projetos de Lei, 11 Projetos de Resolução, 6 Decretos Legislativos, 5 Propostas de Emenda à Constituição (PEC) e 201 emendas de Plenário ou Comissões Temáticas.

Principais Pautas



A CCJ discutiu temas como segurança pública, saúde, educação, meio ambiente e direitos das mulheres e idosos. Entre os projetos mais destacados do Executivo estão a modernização das forças de segurança, reestruturação de autarquias como Adapar, Iapar/Emater e Detran/PR, e o Programa Social de CNH Social, além de propostas sobre a Política Estadual de Naming Rights e o uso de espaços públicos.

Na área econômica, foram aprovadas propostas como a redução do IPVA de 3,5% para 1,9% a partir de 2026, a criação do Fundo Estratégico do Paraná (FEPR), e programas voltados à saúde ocular de crianças e adolescentes, e à recompensa por informações que ajudem a solucionar crimes. A CCJ também aprovou medidas para a reestruturação de cargos no Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, além de iniciativas no setor da saúde, como a implantação do Paraná Saúde Digital (SUS Digital).

Atividades Temáticas e Código de Ética



Em março, a CCJ dedicou parte de sua pauta ao Dia Internacional da Mulher, com projetos voltados aos direitos das mulheres. Em outubro, durante a campanha Outubro Rosa, foram analisadas propostas para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A comissão também revisou o Código de Ética e Decoro Parlamentar, estabelecendo penalidades mais rigorosas para violência política de gênero e injúria racial.