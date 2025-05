CCJ dá parecer contrário à programa de vigilância proposto por vereadores

Cascavel - A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Cascavel rejeitou, por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária nº 52/2025, de autoria dos vereadores Cidão da Telepar (Podemos) e Policial Madril (PP), que instituiria o “Programa Sentinela” de videomonitoramento nos prédios públicos do município.

O projeto prevê a criação do Programa Sentinela, que estabelece a instalação de videomonitoramento nos prédios públicos a serem construídos no município de Cascavel. O objetivo é a proteção do patrimônio público e segurança, visando prevenir atos de violência e vandalismo.

“A medida se justifica diante dos recorrentes registros de furtos e atos de vandalismo, especialmente o roubo de fiação elétrica, que têm deixado unidades de saúde sem energia, prejudicando o atendimento à população e comprometendo a prestação dos serviços públicos essenciais”, diz a justificativa dos autores.

Parecer contrário

O relator do projeto, vereador João Diego (Republicanos), apresentou parecer contrário à tramitação, argumentando que a proposta invadia competência privativa do Poder Executivo. Segundo ele, a previsão de aquisição e instalação de câmeras de segurança e de definição de todos os critérios técnicos deveria ser feita por decreto ou por projeto de lei enviado pelo prefeito, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município.