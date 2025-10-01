CCJ da Assembleia aprova projeto que institui campanha permanente de apoio às APAEs no Paraná

Paraná - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira (30) o projeto de lei 498/2025, do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que cria a campanha permanente de apoio às APAEs – Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais.

A proposta foi aprovada na forma de um substitutivo apresentado pelo deputado Tito Barrichello (União Brasil).

Projeto

O objetivo do projeto é garantir a continuidade, valorização e fortalecimento do modelo educacional, assistencial e de atenção à saúde das APAEs, que há décadas atendem pessoas com deficiência intelectual e múltipla no estado.

“Conheço de perto o trabalho das Apaes. Tenho ajudado com emendas parlamentares e, por ter alguém especial na família que não se adapta à educação convencional, sei da importância dessas instituições”, afirmou Cobra Repórter.

O deputado também lembrou que o Supremo Tribunal Federal analisa uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7796), que questiona leis estaduais que garantem apoio financeiro às APAEs e outras instituições de educação especial. A ação, movida pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, defende a inclusão plena em escolas regulares.

Inclusão

O projeto de lei propõe promover a inclusão efetiva das pessoas com deficiência, valorizar a autonomia das entidades e garantir proteção desde a infância até a vida adulta. Também prevê o fortalecimento da Federação das APAEs do Paraná e de suas unidades municipais.