Home Política

ALEP

CCJ da Assembleia aprova projeto que institui campanha permanente de apoio às APAEs no Paraná

Saiba como a política de apoio às APAEs foi fortalecida no Paraná com a aprovação do projeto de lei 498/2025 - Foto: : Valdir Amaral/Alep
Saiba como a política de apoio às APAEs foi fortalecida no Paraná com a aprovação do projeto de lei 498/2025 - Foto: : Valdir Amaral/Alep

Paraná - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira (30) o projeto de lei 498/2025, do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que cria a campanha permanente de apoio às APAEs – Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais.

A proposta foi aprovada na forma de um substitutivo apresentado pelo deputado Tito Barrichello (União Brasil).

Projeto

O objetivo do projeto é garantir a continuidade, valorização e fortalecimento do modelo educacional, assistencial e de atenção à saúde das APAEs, que há décadas atendem pessoas com deficiência intelectual e múltipla no estado.

“Conheço de perto o trabalho das Apaes. Tenho ajudado com emendas parlamentares e, por ter alguém especial na família que não se adapta à educação convencional, sei da importância dessas instituições”, afirmou Cobra Repórter.

O deputado também lembrou que o Supremo Tribunal Federal analisa uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7796), que questiona leis estaduais que garantem apoio financeiro às APAEs e outras instituições de educação especial. A ação, movida pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, defende a inclusão plena em escolas regulares.

Inclusão

O projeto de lei propõe promover a inclusão efetiva das pessoas com deficiência, valorizar a autonomia das entidades e garantir proteção desde a infância até a vida adulta. Também prevê o fortalecimento da Federação das APAEs do Paraná e de suas unidades municipais.

Notícias Relacionadas

Além disso, o texto reconhece como de interesse público relevante os serviços prestados pelas APAEs, assegura a continuidade do modelo de educação especial e da atenção multiprofissional.

Segundo Cobra Repórter, a aprovação é uma vitória para as famílias e para toda a rede apaeana paranaense. Ele destacou o papel histórico das instituições no estado.

“As APAEs são insubstituíveis no Paraná. Atendem milhares de famílias com dedicação e profissionalismo. Esta lei assegura o apoio do poder público a uma rede essencial para as pessoas com deficiência e para a sociedade”, completou o parlamentar.

O projeto segue agora para análise nas demais comissões antes de ser votado em plenário.

Fonte: Alep

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos
Entenda como a Audiência Pública sobre Alep aborda a empregabilidade de cuidadores de pessoas com deficiência no Paraná - Foto: Orlando Kissner/Alep

POLÍTICA

Audiência na Alep discute políticas de empregabilidade para cuidadores de pessoas com deficiência

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta segunda-feira (30) a audiência pública “Empregabilidade de quem Cuida”, proposta pelo deputado Bazana (PSD). A iniciativa inédita reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para debater os desafios enfrentados por familiares e cuidadores de pessoas com deficiência na inserção no mercado de trabalho. Ao abrir […]