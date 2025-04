CCJ aprova projeto que amplia as doenças diagnosticadas no teste do pezinho

Curitiba - O projeto de lei (426/2023) que amplia o número de doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho no Paraná foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta semana. O texto é de autoria da deputada Maria Victoria (PP) com coautoria dos deputados Mabel Canto (PSDB), Ney Leprevost (PSD), Bazana (PSD), Professor Lemos (PT), Matheus Vermelho (PP) e Batatinha (MDB).

Maria Victoria destaca a importância da alteração na legislação para garantir a perenidade da ampliação do teste do pezinho no Estado. A deputada trabalha desde 2015 pelo aumento de doenças diagnosticadas na triagem neonatal.

“Por determinação do governador Ratinho Júnior e do secretário Beto Preto, o Estado Paraná está ampliando, de forma gradual, de sete para 37 as doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho. Foi uma grande vitória que contou com o apoio das entidades que representam as pessoas e familiares com doenças raras. A atualização da lei paranaense garantirá que esse avanço seja perene”, afirma.

O projeto de lei 426/2023 adequa a legislação estadual (Política da Criança e do Adolescente no Estado do Paraná – Lei 19.173 de 2017), ao que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) expandindo o número de doenças detectadas nos primeiros dias nos bebes nascidos no Paraná. O texto segue agora para análise da Comissão de Saúde Pública.

No Paraná, os testes do pezinho são realizados pela Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE).