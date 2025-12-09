Paraná - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) aprovou, nesta terça-feira, o Projeto de Lei nº 2/2024, que institui a cobrança de multa pecuniária para pessoas flagradas consumindo drogas ilícitas em áreas e logradouros públicos em todo o Estado. A proposta é assinada pelos deputados Alexandre Curi, Marcio Pacheco, Delegado Tito Barrichello, Adão Litro, Gilson de Souza, Soldado Adriano José, Cantora Mara Lima e Delegado Jacovós.

O objetivo central do projeto é preservar a ordem pública, a segurança e o bem-estar social, criando mecanismos de desestímulo ao consumo de drogas em espaços coletivos. De caráter preventivo e pedagógico, a medida complementa o tratamento já previsto na Lei Federal nº 11.343/2006, que estabelece parâmetros nacionais para prevenção, repressão ao tráfico e manejo de usuários.

Segundo o texto aprovado pela CCJ, o consumo de drogas ilícitas em locais públicos compromete a tranquilidade, a convivência comunitária e a sensação de segurança. A criação de uma sanção administrativa específica, sob a forma de multa, busca contribuir para a redução do uso indevido de substâncias entorpecentes nesses ambientes.