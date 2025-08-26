CCJ aprova assistência jurídica gratuita a pessoas com deficiência no Paraná

Curitiba - Em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira (25), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o Projeto de Lei 655/2025, da Defensoria Pública do Paraná (DPE/PR), que assegura assistência jurídica integral e gratuita às pessoas com deficiência no estado. A proposta estabelece diretrizes para a efetivação desse atendimento por meio da Defensoria Pública.

Pelo texto, o atendimento será, preferencialmente, remoto, com foco na acessibilidade digital, e contará com canais disponíveis no portal eletrônico oficial. Nos casos em que não for possível garantir a integralidade da assistência de forma remota, ficará assegurado o atendimento presencial na unidade da Defensoria Pública mais próxima do domicílio da pessoa assistida. Além disso, a DPE/PR poderá firmar convênios, parcerias e acordos de cooperação técnica com órgãos públicos, instituições de ensino e entidades da sociedade civil, visando à prestação de assistência jurídica, à capacitação contínua de seus membros e servidores, bem como à promoção de ações de educação em direitos.

Também da Defensoria Pública do Paraná, foi aprovado o Projeto de Lei 656/2025, que cria cargos em comissão e estabelece gratificações de apoio administrativo, alterando o Anexo II da Lei nº 21.358/2023 e o Anexo II da Lei Complementar nº 271/2024. A criação dos novos cargos tem como objetivo adequar a estrutura da instituição diante da Reforma Administrativa e da ampliação dos serviços prestados, que resultam no aumento do volume de trabalho nos órgãos administrativos. As duas propostas receberam voto contrário do deputado Renato Freitas (PT).

Tribunal de Justiça

Do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR), foi aprovado o Projeto de Lei 657/2025, que altera o §1º do artigo 85 e inclui o artigo 85-A na Lei nº 14.277/2003 (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Paraná). O objetivo é formalizar que a permuta interestadual conferirá ao(à) magistrado(a) proveniente de outra Corte, que venha a integrar o quadro do Tribunal, o direito à ajuda de custo, a ser custeada pelo TJ/PR, na condição de tribunal de destino.