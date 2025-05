CCJ analisa criação do Confia Paraná e aprova medidas fiscais, de segurança e datas comemorativas

Curitiba - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná iniciou, nesta terça-feira (6), a análise do projeto de lei 263/2025, de autoria do Poder Executivo. A proposta cria o Programa de Conformidade Fiscal Cooperativa do Estado do Paraná – Confia Paraná, com o objetivo de estabelecer normas para fomentar a cooperação entre a administração tributária e os contribuintes do ICMS.

Objetivos do Confia Paraná

Segundo o Governo do Paraná, o Confia Paraná visa:

Reduzir a burocracia tributária estadual ;

; Valorizar boas práticas fiscais ;

; Reconhecer os agentes econômicos como essenciais ao desenvolvimento do Estado;

como essenciais ao desenvolvimento do Estado; Diminuir a litigiosidade administrativa e judicial ;

; Preservar empresas e atividades produtivas ;

; Orientar os contribuintes e prevenir riscos tributários.

Ainda conforme o Executivo, o programa pretende modernizar a administração tributária, oferecendo mais segurança jurídica, redução de riscos e relacionamento mais harmônico com o fisco. Para o Estado, os benefícios incluem aumento da arrecadação voluntária, melhora no ambiente de negócios e redução do contencioso tributário.

Projeto sobre atividade extrajornada também entra em pauta

Os deputados Ana Júlia e Arilson Chiorato (ambos do PT) também pediram vista do projeto de lei 313/2023, que propõe alterações na lei nº 19.130/2017. O texto prevê que, por meio de convênios entre o Estado e os municípios, militares estaduais possam atuar em atividades municipais delegadas, recebendo diárias por atividade extrajornada voluntária.

De acordo com o governo, a medida visa reforçar a segurança pública nos municípios conveniados, com mais policiamento ostensivo-preventivo.

Reforma no processo administrativo fiscal avança

Foi aprovado o projeto de lei 260/2025, também do Poder Executivo, que altera a lei nº 18.877/2016. A proposta tem como foco:

Modernizar e desburocratizar os trâmites no processo administrativo fiscal;

e no processo administrativo fiscal; Agilizar o julgamento e inscrição em dívida ativa ;

; Garantir segurança jurídica e eficiência , principalmente pela simplificação de procedimentos ;

, principalmente pela ; Atualizar a composição do CCRF e adequar dispositivos ao Código Tributário Nacional (CTN).

Datas comemorativas e homenagens ganham destaque

Com emendas de plenário, foram aprovados os seguintes projetos: