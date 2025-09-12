Cascavel patina no contrato do lixo e TCE-PR cobra gestão sustentável de resíduos

Cascavel - O contrato de coleta e gestão de resíduos sólidos, o famoso “Contrato do Lixo” de Cascavel, virou sinônimo de impasse desde a Gestão Paranhos. Entre promessas de novas licitações, contratos emergenciais milionários e decisões barradas pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado), a cidade ainda não conseguiu dar solução definitiva a um dos serviços mais básicos da vida urbana. Enquanto isso, o TCE-PR lança um levantamento inédito para entender como os municípios lidam com seus resíduos e como podem tornar a gestão mais sustentável.

Após sucessivas tentativas frustradas de licitação, a Prefeitura anunciou, em julho, um novo contrato emergencial de R$ 68 milhões para manter o serviço até a publicação do edital definitivo. A promessa é concluir o modelo contratual em 2025 e realizar a licitação em 2026. O histórico, no entanto, não inspira confiança. O próprio TCE-PR já apontou falhas de planejamento e suspendeu contratações milionárias na Capital do Oeste. A cada nova tentativa, a população se depara com contratos temporários, prorrogações e pouca transparência sobre prazos e custos futuros.

Foto: TCE-PR/Divulgação

Enquanto Cascavel busca uma saída, o TCE-PR, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, iniciou um levantamento estadual envolvendo as 399 prefeituras. O questionário, que deve ser respondido até 15 de setembro, busca mapear o tratamento dos resíduos e alinhar políticas públicas ao Plano Estadual e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Segundo o tribunal, o levantamento não tem caráter fiscalizatório, mas orientador. A ideia é oferecer apoio técnico e financeiro, estimular soluções consorciadas e aprimorar políticas públicas. As informações colhidas serão essenciais para definir prioridades e alocar recursos.