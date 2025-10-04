Cascavel gasta mais de R$ 2 milhões com a manutenção de ônibus elétricos

Cascavel e Paraná - Cascavel – O sistema de transporte coletivo de Cascavel, que desde 2023 conta com 15 ônibus elétricos em circulação pelas principais avenidas da cidade, apresentou números expressivos no balanço de um ano de operação. Conforme informações disponíveis no Portal da Transparência, somente os gastos com manutenção preventiva, troca de pneus e energia elétrica ultrapassaram R$ 2,6 milhões no período.

Ao todo, cada ônibus roda em média 6 mil quilômetros por mês. São dois veículos articulados e 13 do tipo padrão, todos de uso exclusivo das empresas concessionárias que operam o transporte coletivo. Porém, diferente da frota movida a diesel, os custos de manutenção dos elétricos ficam sob responsabilidade do poder público, cabendo às concessionárias apenas a limpeza e os salários dos motoristas.