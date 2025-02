Casal Bolsonaro venceria confronto direito contra Lula, diz Paraná Pesquisas

Brasil - A queda da popularidade de Lula, recentemente constatada em pesquisa Datafolha, cuja aprovação passou de 35% em dezembro para apenas 24%, refletiu também em novo levantamento de intenções de votos divulgado ontem (18) pelo Paraná Pesquisas. Com o preço dos alimentos pesando no bolso do brasileiro e declarações desconexas do tipo “se está caro não compre”, Lula despencou 11 pontos em apenas dois meses.

De acordo com o Paraná Pesquisas, o casal Jair e Michelle Bolsonaro venceriam o petista em um eventual segundo turno. Caso as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Bolsonaro (PL) venceria Lula com 45,1% contra 40,2%. O levantamento também considerou ainda outros cenários, devido a atual inelegibilidade do ex-presidente.

Com Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, é a alternativa mais competitiva da direita bolsonarista contra Lula. Pela primeira vez em mais de um ano, Michelle apareceu à frente de Lula na simulação de segundo turno, com 42,9% contra 40,5%. O empate técnico ocorre dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais.

Apesar deste desempenho em um eventual segundo turno, Lula ainda lidera no primeiro turno, demonstrando ainda uma divisão de forças da direita. No cenário estimulado, Lula teria 34,1%, enquanto Michelle somaria 27,2%.

Outros cenários

O levantamento também relacionou possíveis candidatos no cenário. Ciro Gomes (PDT) ficou com 9% das intenções de voto, seguido pelo cantor Gusttavo Lima (8,7%), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (4,7%), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (3,1%), e o governador do Pará, Helder Barbalho (1,3%).

Espontânea

A pesquisa incluiu análise espontânea, quando os próprios eleitores citam seus candidatos sem a apresentação de uma lista de possíveis nomes. Neste cenário, Lula teve 19%, enquanto Bolsonaro teve 17,6%, configurando um empate técnico. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi o terceiro com apenas 1,3% das intenções de voto, mostrando distância considerável da polarização.