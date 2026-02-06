Brasil - Conforme adiantado aqui, na nota “A conta chega”, entidades foram ao presidente da Câmara, Hugo Motta, na quarta-feira (4), apresentar números sobre a regulamentação do trabalho por plataformas digitais e por aplicativo. Divulgaram um manifesto em que defendem a construção de texto equilibrado, se posicionando com preocupação ao substitutivo do PLP 152/25. As entidades alertam que os impactos potenciais do substitutivo atingem uma escala inédita, cujos custos para os operadores acabarão sendo repassados aos consumidores. Os serviços intermediados por plataformas digitais, segundo o manifesto, podem impactar cerca de 125 milhões de usuários e 2,2 milhões de trabalhadores em todo o País. Nos setores de bares e restaurantes, estima-se que mais de meio milhão de estabelecimentos que utilizam as plataformas como canal de comercialização e logística também serão atingidos.

Sem aterrissagem

Quem já garimpou e folheou contratos do “banqueiro” Daniel Vorcaro após a sua prisão descobriu que, em pelo menos um (um!) negócio ele fugiu de um tombo que lhe prejudicaria em R$ 75 milhões. Desistiu de uma compra de terras em Trancoso após a promessa de que levaria uma pista de pouso, que não era propriedade do… vendedor.

Pá na porta

Os desembargadores do TRF da 1º Região têm em mãos uma papelada delicada, que mexe com milionários, alvos do Ministério Público Federal na Bahia. A denúncia sobre construções irregulares de pelo menos 20 de mansões de veraneio na Costa do Descobrimento, nas praias de Porto Seguro – leia-se de Arraial D’Ajuda até Caraíva. O MPF sugere a demolição. A turma tem gastado milhões com advogados.

É um circo

Parece piada pronta em se tratando desta composição do Congresso Nacional. Mas é coisa séria: O deputado Capitão Augusto (PL-SP) lançou a Frente Parlamentar do Circo, com o mote “O sorriso de uma criança é a nossa motivação”. Compartilha pelos grupos de Whatsapp da Casa o link para a adesão dos colegas.