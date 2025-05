Capacitação para o mercado do hidrogênio renovável será tema de reunião na ALEP

Coordenada pela deputada estadual Maria Victoria (PP), a Frente busca integrar diferentes setores. “Queremos que o Paraná se torne referência na formação de profissionais para esse mercado inovador que está ganhando força no Estado e no país”, afirma a parlamentar.

O encontro reunirá deputados, especialistas, representantes do setor produtivo, instituições de ensino e autoridades. O objetivo é discutir estratégias para preparar profissionais para os desafios e oportunidades da chamada “economia do hidrogênio” — energia limpa gerada a partir de fontes renováveis.

Curitiba e Paraná - A qualificação de mão de obra para atender às demandas do setor de hidrogênio renovável será o foco da próxima reunião da Frente Parlamentar do Hidrogênio Renovável da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), marcada para terça-feira (3).

Marco legal

O Paraná possui uma das legislações mais avançadas do país no setor. A Política Estadual do Hidrogênio Renovável (Lei 21.454/2023) foi proposta pelos deputados Maria Victoria, Alexandre Curi (PSD) e Luis Corti (PSB), com apoio do professor Helton Alves, setor produtivo e Governo do Estado.

Composição da Frente Parlamentar

Além da coordenadora Maria Victoria, integram a Frente os deputados: Alexandre Curi (PSD), Alisson Wandscheer (Solidariedade), Cloara Pinheiro (PSD), Do Carmo (União), Fábio Oliveira (Podemos), Luis Corti (PSB), Delegado Jacovós (PL), Flávia Francischini (União), Luiz Fernando Guerra (União) e Matheus Vermelho (PP).

Próximos Passos e Transmissão do Evento

O evento será realizado presencialmente no auditório da Assembleia, a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site oficial e redes sociais do Legislativo. Também haverá participação virtual pela plataforma Zoom.