Campanha incentiva contribuintes a destinarem parte do imposto de renda às entidades de Cascavel

Fazendo esta destinação ao invés de mandar estes valores para o governo federal e passar por toda uma burocracia para retornar para as nossas entidades, a doação já fica diretamente no Município , garantindo que os recursos sejam aplicados aqui, e esses valores são alocados no FIA e ao FMDPI.

A presidente do Sincovel, Ionara de Bortolli , explica que “neste primeiro momento apenas as pessoas físicas podem doar até 3% do valor devido para o Fundo da Infância e Adolescência e até 3% ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, totalizando limite de até 6%”.

“Esse espírito de unidade com a sociedade, Acic, Promotoria Pública, governo Municipal, Câmara, Contabilistas e entidades, nos fortalece. Fica mais leve e fácil socorrermos e atendermos os mais necessitados. Daí a importância de todos os contribuintes se informarem com seus contadores e fazerem a destinação do Imposto de Renda, pois, não vão tirar nada a mais do seu bolso e vão ajudar muitas pessoas carentes”.

A campanha foi lançada nesta terça-feira (25), na Acic (Associação Comercial Industrial de Cascavel) , na presença do prefeito Renato Silva , o vice-prefeito, Henrique Mecabô , a secretária de Comunicação, Beth Leal , o presidente da Acic, Siro Canabarro , o promotor da Vara da Infância, Luciano Machado , a secretária de Assistência Social, Rose Vascelai , o delegado da Receita Federal , Antonio Carlos de Almeida , representantes de entidades, vereadores e a presidente do CRC (Conselho Regional de Contabilidade), Ionara Boaroli de Bortoli , entre outras autoridades.

Cascavel - Você sabe ó que é Tributo à Cidadania? E, como fazer parte desta rede de solidariedade ? O Tributo à Cidadania é uma campanha que tem por objetivo conscientizar contribuintes pessoa jurídica e física a fazerem a distinção de parte do imposto de renda devido às entidades que estão regularmente inscritas do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ) e CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa).

O delegado da Receita Federal, Antonio Carlos de Almeida falou que Cascavel tem “potencial de destinações na declaração do Imposto de Renda para esse exercício de 2025 na casa de R$ 27 milhões. Mas, mas que no ano passado as destinações somaram R$ 1,8 milhão. Mesmo assim este montante, representa um aumento em relação ao ano anterior quando tivemos mais de R$ 500 mil que aumentou em relação a 2023. Isso mostra que as campanhas que são feitas, incentivando as pessoas a realizarem a destinação de uma parte do Imposto de Renda, principalmente agora que vem chegando o arrecadação, dá certo porque tem aumentado o número de pessoas que fazem a destinação”

COMO PARTICIPAR?

Para fazer a destinação do Imposto de Renda, o contribuinte precisa apenas se informar com o seu contador. Os valores destinados à Campanha, ficam no Município, facilitando o acesso das entidades governamentais e não governamentais.

“Nós sabemos a guerra que é para conseguir trazer de volta um pouquinho do imposto que a gente manda para Brasília. Esse Tributo à Cidadania é uma oportunidade direta que a gente tem de já manter esse dinheiro aqui. Então, a gente agradece muito o Sincovel, a Acic, Amic, o Instituto Dércio Mertz, a Câmara de Vereadores, todos os que se unem, se engajam para tornar essa manutenção do recurso aqui, a quem mais precisa”, falou o vice-prefeito Henrique Mecabô.

Para a secretária de Assistência Social, Rose Vascelai, que fez uma prestação de contas dos valores arrecadados em 2024, “a transparência do projeto pelas entidades, pela Seaso é fundamental para garantirmos a confiança dos contribuintes que fazem a destinação e se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar na sede da Seaso que nós teremos o maior prazer em explicar tudo sobre esta importante campanha”.

O presidente do Cemic, Genésio Pegoraro, finalizou dizendo que além de as entidades terem acesso mais facilitado aos recursos destinados ao Tributo da Cidadania “os valores também geram emprego e e renda para nossa cidade. É um grande benefício que esta destinação gera para Cascavel. Isso nos motiva muito a apoiar esta campanha para aumentarmos a destinação e arrecadação”.

Fonte: Secom