Curitiba e Paraná - O Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná iniciou sua Campanha de Natal para arrecadar brinquedos destinados a crianças em situação de vulnerabilidade de Curitiba e Região Metropolitana. A ação, coordenada pela presidente do Conselho, deputada Maria Victoria (PP), mobiliza servidores, parlamentares e a comunidade. Três pontos de coleta foram instalados no prédio administrativo, nos gabinetes e no edifício das Comissões. A arrecadação segue até 16 de dezembro, em horário de expediente, e os brinquedos serão entregues a entidades previamente mapeadas.

Maria Victoria destaca que a campanha busca levar alegria às famílias que mais precisam. “O Natal é uma oportunidade especial para iluminarmos a vida das crianças. Contamos com a colaboração de todos para levar esperança a centenas de famílias”, afirmou.

Ações e Campanhas do Conselho

A iniciativa integra um conjunto de Ações Solidárias do Conselho, que em 2025 ampliou sua atuação. Entre elas estão a mobilização humanitária para Rio Bonito do Iguaçu, arrecadando recursos para famílias atingidas pelo ciclone; o jogo solidário Bola pra Frente, em parceria com ex-atletas, Prefeitura de Curitiba e Defesa Civil; e o lançamento do Hub do Bem, com a Escola do Legislativo, para integrar projetos sociais e facilitar doações.