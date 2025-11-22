Cascavel e Paraná - Cascavel – A Câmara de Cascavel irá votar, na próxima segunda-feira (24), o Projeto de Lei nº 139/2025, que propõe instituir a Política Municipal de Transparência nas Obras Públicas — um novo marco local para garantir acesso amplo e organizado às informações sobre obras e serviços de engenharia executados com recursos públicos no município. A iniciativa é assinada pelos vereadores João Diego, Tiago Almeida, Xavier (todos do Republicanos), Everton Guimarães (PMB) e Antônio Marcos (PSD).

Segundo o texto, o objetivo é dar mais clareza, controle social e segurança às informações sobre investimentos, etapas, contratos e execução de obras públicas, incluindo convênios e parcerias público-privadas. A proposta detalha quais dados devem ser divulgados no Portal da Transparência, ampliando obrigações já previstas na Lei de Acesso à Informação.

Objetivo da lei

Se aprovada, a Política Municipal de Transparência nas Obras Públicas exigirá que todos os dados relativos a obras e serviços de engenharia sejam publicados de forma organizada, periódica e acessível. Entre os pontos previstos, destacam-se: dados técnicos da obra (projetos, memoriais, planilhas, estudos preliminares); informações completas da licitação (participantes, habilitação, propostas, atas e descontos); contratos e aditivos com justificativas técnica e jurídica; medições, valores e percentuais pagos; cronograma físico-financeiro atualizado; imagens (foto e vídeo) do andamento da obra; histórico de valores previstos e executados; dados da empresa contratada e do responsável técnico; fonte dos recursos e percentuais repassados por cada ente federativo. Todas essas informações devem estar acessíveis por meio de ferramentas de busca, filtros, navegação facilitada e linguagem de fácil compreensão.