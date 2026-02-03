Cascavel e Paraná - A abertura do ano legislativo de 2026 na Câmara de Cascavel, realizada ontem (2), foi marcada por temas polêmicos da pauta de votações. Logo na primeira sessão ordinária, os vereadores analisaram projetos sensíveis, como a mudança no cálculo do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), que mexe diretamente na bolso do contribuinte, e a proposta que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno porte no transporte público coletivo, temas que mobilizaram o plenário e anteciparam o tom dos debates ao longo do ano. A solenidade contou com a presença do prefeito Renato Silva (PL), que compareceu ao Legislativo acompanhado de secretários municipais para discursar aos vereadores.

A Pauta



Após a abertura oficial do ano legislativo, os vereadores deram início à sessão ordinária, com a análise e votação de diversos projetos. Entre os projetos votados e aprovados ontem (2), o Projeto de Lei Complementar 3/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o Sistema Tributário Municipal no que diz respeito ao ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis).

Com a mudança, a base de cálculo do imposto passa a ser vinculada ao valor de mercado do imóvel ou do direito transmitido. Segundo o Executivo, a proposta busca adequar a legislação municipal à jurisprudência já consolidada no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a justificativa do projeto, a nova regra também prevê a possibilidade de autorregularização do valor declarado pelo contribuinte, fortalecendo a conformidade tributária e promovendo maior “equilíbrio” na relação entre o Fisco e o cidadão.

O pedido de adiamento da votação foi rejeitado por 17 votos a 3, e o projeto acabou aprovado pelo mesmo placar, com 21 parlamentares presentes — sendo 20 em plenário e um em acesso remoto. Votaram contra o projeto os vereadores Alécio Espínola, Fão do Bolsonaro e Serginho Ribeiro.

Durante a sessão, os vereadores também aprovaram por unanimidade o pedido de vista ao veto parcial do Executivo ao projeto que institui o “Novembro Azul Claro”, mês dedicado à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do diabetes, com foco especial em crianças e adolescentes. Os vereadores ainda votaram e aprovaram o PL 187/2025, que concede o benefício da meia-entrada em eventos culturais, artísticos, esportivos, cinematográficos e de lazer aos doadores de órgãos.