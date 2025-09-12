Câmara Municipal tem manhã de homenagens a esportistas e vigilantes de Cascavel

Cascavel - Uma sessão solene de entrega de homenagens foi realizada na manhã desta sexta-feira (12) para reconhecer os méritos de entidades esportivas, atletas e também uma associação de vigilantes.
Foram entregues Votos de Louvor e Congratulações à Associação Cascavelense de Corredores de Rua (Accorrer), à Associação dos Vigilantes do Paraná (Assovipar), à equipe de ginástica rítmica da cidade e à Associação Juventus. O evento começou às 9h e trouxe homenageados, familiares e amigos ao Plenário do Legislativo.
A primeira entrega foi à Accorrer e foi feita pelo autor da homenagem, vereador Contador Mazutti (PL). A entidade do esporte amador foi representada pela presidente Gina Prati e pelo vice-presidente Rodrigo Aurélio Krelig. Mazutti parabenizou a associação, que chega aos 12 anos de atividade reunindo 130 associados “que buscam qualidade de vida através do esporte e, mais do que isso, se transformou num grupo de amigos, numa família”, como destacou.
Em seguida, foi a vez do vereador Mauri Schaffer (PSD) prestar homenagem à Assovipar, também por meio de um Voto de Louvor e Congratulações. A associação, que defende os interesses dos profissionais de segurança privada, foi representada pelo coordenador regional, Moacir Augusto da Silveira. O proponente ressaltou os relevantes serviços prestados pela Assovipar como representante da categoria, na garantia de respeito aos direitos trabalhistas e de condições de trabalho adequadas.
As próximas duas homenagens foram de autoria do presidente da Casa, vereador Tiago Almeida (Republicanos). Na primeira, ele entregou um Voto de Louvor e Congratulações à equipe de ginástica de Cascavel, como reconhecimento às conquistas alcançadas no Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica de 2025 nas categorias pré-infantil e infantil. A técnica da equipe, Margarete Oliveira da Silva Saffanauer, recebeu o quadro com a homenagem.
“As jovens ginastas demonstraram talento, disciplina e dedicação exemplar, representando com brilhantismo nossa cidade e elevando o nome de suas equipes no cenário estadual. Esta Casa Legislativa registra oficialmente sua admiração e parabeniza cada uma das ginastas, bem como suas treinadoras e familiares, pelo empenho e pelas medalhas que trouxeram orgulho para nossa cidade”, destacou o presidente da Câmara.
Encerrando a sessão solene, Tiago Almeida passou à entrega do Voto de Louvor e Congratulações a Edimar Vieira e Alexandre Lara, membros da Associação Esportiva Juventus e organizadores do 44º Campeonato Paranaense de Taekwondo. A associação sediou a maior de todas as edições do campeonato, que trouxe a Cascavel 1.246 atletas de 70 equipes, representando 38 cidades paranaenses. Somados os dirigentes, técnicos e o público, a competição movimentou cerca de duas mil pessoas.
“O sucesso da competição demonstra a competência da organização, o empenho dos voluntários e o comprometimento da Associação Esportiva Juventus em promover o esporte e contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos”, elogiou o vereador Tiago Almeida.
Foto: Assessoria de Imprensa/CMC