​Câmara Mirim entrega 128 propostas para melhorar bairros, escolas e comunidades

Cascavel - Na última quinta-feira (23), os vereadores e vereadoras mirins da Câmara de Cascavel entregaram oficialmente sugestões construídas ao longo do programa Vereador Mirim 2024. O documento, que reúne 128 propostas elaboradas por 20 estudantes da rede, foi entregue ao chefe da Casa Civil, Tales Riedi, representando o prefeito Renato Silva, ao primeiro vice-presidente da Câmara, Serginho Ribeiro, e ao vereador Xavier, presidente da Comissão de Educação.
As indicações refletem a voz das crianças, que exerceram na prática o papel de representantes de suas comunidades. Durante o mandato, os vereadores mirins ouviram famílias, professores, colegas e vizinhos, identificaram os principais desafios dos bairros e escolas e transformaram essas vivências em propostas concretas, registradas em vídeos, fotos e documentos.
Vereador Mirim: Vozes e Propostas
Entre os temas mais recorrentes estão educação, esporte e lazer, trânsito, iluminação pública, pavimentação, meio ambiente, transporte escolar rural e segurança. As sugestões agora poderão se transformar em indicações, requerimentos e até projetos de lei no Legislativo municipal.
O programa Vereador Mirim é uma iniciativa que promove o aprendizado sobre política, cidadania e responsabilidade social, estimulando a participação das crianças na construção de uma cidade melhor.
“Cada vereador mirim mostrou que essa experiência já fez diferença em suas vidas e na forma de olhar a cidade. É gratificante ver o quanto nossas crianças são conscientes, criativas e comprometidas com o bem coletivo”, destacou o primeiro vice-presidente da Câmara, Serginho Ribeiro.
O vereador Xavier agradeceu o envolvimento dos familiares, das escolas e de toda a equipe do programa, que têm contribuído para formar futuros líderes e cidadãos engajados com o futuro de Cascavel.
Sugestões e Impacto na Comunidade
As propostas apresentadas abrangem diferentes regiões e realidades do município. Confira alguns exemplos de indicações feitas pelos vereadores mirins: campanha de conscientização contra queimadas em lotes baldios, criação de espaços de lazer e esportes na comunidade rural, contratação de mais profissionais para o atendimento a estudantes com TEA e TDAH, além de ampliar as consultas com neurologistas no município.
Essas e outras dezenas de propostas refletem a percepção atenta das crianças sobre os problemas e potencialidades de educação.
“Já li o documento e percebi a importância de ouvirmos as crianças para a formulação de políticas públicas e também de pensar com seriedade questões ambientais, por exemplo”, destacou Tales Guilherme.
Fonte: Assessoria de Imprensa/CMC