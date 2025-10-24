​Câmara Mirim entrega 128 propostas para melhorar bairros, escolas e comunidades

Cascavel - Na última quinta-feira (23), os vereadores e vereadoras mirins da Câmara de Cascavel entregaram oficialmente sugestões construídas ao longo do programa Vereador Mirim 2024. O documento, que reúne 128 propostas elaboradas por 20 estudantes da rede, foi entregue ao chefe da Casa Civil, Tales Riedi, representando o prefeito Renato Silva, ao primeiro vice-presidente da Câmara, Serginho Ribeiro, e ao vereador Xavier, presidente da Comissão de Educação.

As indicações refletem a voz das crianças, que exerceram na prática o papel de representantes de suas comunidades. Durante o mandato, os vereadores mirins ouviram famílias, professores, colegas e vizinhos, identificaram os principais desafios dos bairros e escolas e transformaram essas vivências em propostas concretas, registradas em vídeos, fotos e documentos.

Vereador Mirim: Vozes e Propostas

Entre os temas mais recorrentes estão educação, esporte e lazer, trânsito, iluminação pública, pavimentação, meio ambiente, transporte escolar rural e segurança. As sugestões agora poderão se transformar em indicações, requerimentos e até projetos de lei no Legislativo municipal.

O programa Vereador Mirim é uma iniciativa que promove o aprendizado sobre política, cidadania e responsabilidade social, estimulando a participação das crianças na construção de uma cidade melhor.