Brasília - Já na noite da última terça-feira (3), primeiro dia de votações após a retomada dos trabalhos legislativos em 2026, o Congresso Nacional aprovou, em ritmo acelerado, projetos que reestruturam as carreiras e ampliam a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. As propostas, votadas simbolicamente nas duas casas, abrem caminho para supersalários acima do teto constitucional e escancararam a contradição entre a prática do Parlamento e os discursos recorrentes de austeridade fiscal e responsabilidade com o gasto público.

Enquanto parlamentares seguem defendendo, em pronunciamentos e entrevistas, a necessidade de reformas estruturais no Estado e de contenção de despesas, os reajustes do Legislativo federal foram apreciados “a toque de caixa”, sem debate aprofundado e com questionamentos sobre o impacto fiscal, estimado em mais de R$ 1 bilhão.

Supersalários

Na prática, os textos permitem que cargos mais elevados alcancem remunerações mensais próximas de R$ 77 mil, somando vencimento básico, gratificações e benefícios adicionais. O teto constitucional do funcionalismo, atualmente em R$ 46.366,19, pode ser ultrapassado por meio de parcelas classificadas como indenizatórias, os chamados penduricalhos.

Na Câmara, o projeto cria a GDAE (Gratificação de Desempenho e Alinhamento Estratégico), que pode variar de 40% a 100% do maior vencimento básico dos cargos de analista e técnico legislativo. No Senado, mecanismo semelhante foi aprovado, com percentuais atrelados ao desempenho e às funções exercidas, além de previsão de reajustes graduais entre 2026 e 2029.

Outro ponto controverso é a criação de licença compensatória para servidores que exercem funções de alta complexidade. A regra permite uma folga a cada três dias trabalhados, com possibilidade de conversão em indenização, o que, na prática, amplia a remuneração mensal sem incidência de Imposto de Renda ou contribuição previdenciária.

Votação relâmpago

As propostas entraram na pauta após acordo firmado entre líderes partidários. O projeto da Câmara foi protocolado pouco depois do meio-dia e aprovado ainda durante a tarde, evidenciando a rapidez incomum do processo. A votação simbólica impediu a identificação nominal dos votos, o que aumentou as críticas sobre a falta de transparência.