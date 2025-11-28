Cascavel - A Sociedade Rural do Oeste do Paraná, uma das entidades de maior representatividade e tradição do Estado, recebeu Voto de Louvor assinado pelos 21 vereadores e proposto pelos vereadores Tiago Almeida e Cidão da Telepar.

Segundo um dos propositores, vereador Cidão da Telepar, os votos de louvor são atribuídos ao trabalho de excelência exercido pela Sociedade Rural nos últimos anos, com destaque para a mais recente edição da Expovel, realizada de 5 a 9 de novembro, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. “Cascavel voltou a ter uma Expovel como nos velhos tempos, de casa cheia e muitas atrações“, destacou o vereador Cidão, que aproveitou para parabenizar o Poder Público pelo apoio, por intermédio do prefeito Renato Silva. “Foi uma Expovel diferenciada, de portões abertos e acesso livre para a população”. Nos cinco dias, o Parque de Exposições recebeu 100 mil pessoas.