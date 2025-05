Câmara de Cascavel aprova plano histórico de Cultura e muda plano de arborização

Segundo a secretária de Cultura de Cascavel, Beth Leal, “essa é uma reivindicação antiga da classe cultural e artística, que já vem discutindo o plano há mais de 10 anos. O tema passou por conferências e audiências públicas antes de chegar ao documento final”. Com vigência de dez anos, o PMCC organiza as políticas públicas culturais, cria o Sistema Municipal de Cultura, e é pré-requisito para o acesso a recursos estaduais e federais.

Entre os principais eixos do plano estão o mapeamento de agentes, espaços e equipamentos culturais; Proteção do patrimônio material e imaterial; Descentralização de ações para bairros e distritos; Inclusão de todas as faixas etárias; Profissionalização da gestão cultural por meio de cargos efetivos e qualificação técnica; Fomento regular via editais trimestrais e criação de fundos de apoio à participação em eventos nacionais e internacionais; Leis específicas, como a do “Meio Ingresso” para artistas locais e para o carnaval popular e incentivo à arte de rua e ao artesanato como vetor de desenvolvimento econômico.

Aprovação na integralidade

Temendo alterações no texto do Plano Municipal de Cultura, artistas locais, coletivos e entidades culturais elaboraram um abaixo-assinado. O documento, que já foi assinado por mais de 400 apoiadores, pede aos vereadores de Cascavel a aprovação integral do plano, sem emendas que fragilizem seu caráter participativo e inclusivo.

Segundo os organizadores, circulam propostas de emendas que excluiriam do PMCC algumas diretrizes centrais do projeto.