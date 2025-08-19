Câmara aprova vale-alimentação para servidores; emendas serão votadas hoje

Cascavel - Após mais de duas horas de debate durante a sessão ordinária realizada na manhã de ontem (18), a Câmara de Cascavel aprovou, em primeiro turno de discussão e votação, a concessão do auxílio-alimentação para os servidores do Legislativo.

A medida atende a uma reivindicação da categoria e prevê o pagamento de R$ 484 mensais, valor calculado com base em 22 dias úteis. O benefício será pago integralmente aos servidores concursados e comissionados com jornada de 40 horas semanais, e proporcionalmente àqueles com carga horária diferenciada prevista em lei.

Segundo o texto, o auxílio será concedido em dinheiro, como verba indenizatória, sem incidência de impostos e sem incorporar ao salário, aposentadoria ou 13º.

Apesar da aprovação por ampla maioria, 16 votos favoráveis e 4 contrários, a proposta gerou polêmica e mostrou um Legislativo “rachado”. Os vereadores Alécio Espínola, Hudson Moreschi, Policial Madril e Fão do Bolsonaro votaram contra, argumentando que não seria justo instituir o benefício apenas para os servidores do Legislativo, enquanto parte dos servidores do Executivo não possui auxílio semelhante ou recebe valores defasados.