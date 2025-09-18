Câmara aprova urgência da anistia e impõe nova derrota ao Governo Lula

Brasil - Com votação encerrada às 22h37, com placar de 311 sim, 163 não e 7 abstenções, a Câmara Federal aprovou o requerimento de urgência do “PL da Anistia”, marcando a vitória da oposição sobre a ofensiva do Governo Lula, que atuou intensamente contra a matéria. A vitória da oposição, com reforço do centrão, também evidencia a força do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro.



Pouco antes da retomada da sessão para a votação da urgência do projeto de anistia, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou uma mensagem em suas redes sociais destacando a importância do diálogo e da pacificação nacional. “O Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito. O país precisa andar”, afirmou.



Na postagem, Motta lembrou que a Casa abriga visões distintas sobre os atos de 8 de janeiro de 2023 e que cabe ao Plenário, soberano, decidir. Ele detalhou que a pauta incluirá a urgência do projeto de lei do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), abrindo caminho para a nomeação de um relator e a elaboração de um texto substitutivo que busque apoio da maioria ampla da Câmara.



O presidente enfatizou que sua missão é conduzir o debate com equilíbrio, respeitando o Regimento Interno e as deliberações do Colégio de Líderes, reforçando o compromisso de transparência e institucionalidade em um momento de alta tensão política.

Tensão



Nos últimos dias, a Câmara dos Deputados vive um clima de tensão em meio à discussão sobre a PEC das Prerrogativas, também aprovada por ampla maioria, e a anistia para os réus dos atos de 8 de janeiro de 2023, debate que se estende à possível inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse cenário é profundamente marcado pela pressão exercida pelo STF (Supremo Tribunal Federal).