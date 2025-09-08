Câmara aprova projeto que apoia cursinhos populares gratuitos

Cascavel - Foi aprovado em primeira votação nesta segunda-feira (08) o Projeto de Lei nº 121 de 2025, de autoria da vereadora Bia Alcantara (PT), que institui o Programa Municipal de Apoio aos Cursinhos Populares Gratuitos. A proposta visa fortalecer iniciativas comunitárias que oferecem preparação gratuita para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares.

A prioridade deve ser para estudantes oriundos da escola pública, com renda familiar per capita de até um salário mínimo, pessoas negras, indígenas ou quilombolas, pessoas com deficiência ou que pertençam a outros grupos socialmente vulnerabilizados.

O projeto segue a linha de uma mobilização nacional que reúne mais de 1.000 vereadores jovens, comprometidos com a ampliação do acesso ao ensino superior. A proposta foi protocolada em mais de 20 cidades do país, incluindo capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Natal, Belo Horizonte e Palmas.

A vereadora Bia Alcantara destacou a importância do projeto para enfrentar a desigualdade no acesso à universidade.