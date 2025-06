Câmara aprova por unanimidade projeto que garante aporte ao IPMC

Cascavel - A Câmara de Cascavel aprovou por unanimidade nesta terça-feira (24) o Projeto de Lei nº 90 de 2025 que autoriza a prefeitura promover a amortização de parte do déficit técnico atuarial junto ao regime próprio de previdência social de Cascavel (IPMC).

Em 2025, a prefeitura deve promover o repasse de R$ 109.196.589,07 à previdência dos servidores municipais para amortizar parte do déficit técnico atuarial. O chamado déficit técnico atuarial é fruto da ausência de repasses por parte dos gestores do município em anos anteriores e pode, em longo prazo, comprometer uma fatia significativa do orçamento.

Até abril deste ano, já haviam sido realizados quatro repasses que totalizaram R$ 20 milhões. O valor restante, de R$ 89.196.589,07, deve ser pago em parcelas mensais não inferiores a R$ 3 milhões.

De acordo com o projeto enviado pela prefeitura, as parcelas devem ser repassadas até o 5° dia útil do mês e em caso de atraso o valor será atualizado com correção pelo índice INPC, acrescido de juro simples de 0,5% ao mês e multa de 1%.

O que é o déficit atuarial

Atualmente os servidores contribuem com a previdência do município com 14% da sua remuneração e o município com outros 14%. Além da garantia de pagamento das aposentadorias e pensões, o IPMC tem um déficit técnico atuarial milionário, que deve ser pago até 2055. Desde 2001 o município vem repassando sua cota ao IPMC e desde maio de 2010 estão sendo aportados os valores do plano que corrige o déficit técnico atuarial, que é uma dívida oriunda do não repasse de outros prefeitos anteriores.